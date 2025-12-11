МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: США представили ЕС планы возвращения России в западную экономику

Wall Street Journal утверждает, что план Вашингтона, если он осуществится, «кардинально изменит» экономическую карту Европы.
Сергей Дьячкин 11-12-2025 06:59
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Соединенные Штаты предложили Евросоюзу несколько планов по возвращению России в западную экономику. Об этом написала американская газета Wall Street Journal.

В материале утверждается, что в последние недели администрация президента США Дональда Трампа передала в Европу ряд документов. В них излагаются взгляды Вашингтона на «восстановление Украины» и «возвращение России» в экономику Запада. Издание сообщает, что американские предложения вызвали ожесточенную дискуссию между администрацией США и европейскими коллегами.

«Результат этого кардинально изменит экономическую карту континента», - заявляет издание.

До этого президент США сообщил, что провел жесткий разговор с лидерами «евротройки», в число которых входят Великобритания, Германия и Франция. Известно, что речь шла об урегулировании конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что они обсуждали Украину «в довольно жестких формулировках». Он также рассказал, что у них были «определенные небольшие споры» о людях, которые могут разрешиться в будущем.

Ранее Трамп заявил, что Европе грозит уничтожение из-за внутренней миграционной и энергетической политики. По его мнению, с ЕС происходит «много плохого». Действующую миграционную политику он назвал «разрушительной» для Европы. Кроме этого, американский лидер отметил, что сочетание неконтролируемой миграции и ошибок в энергетической сфере приведет ЕС к катастрофическим последствиям.

