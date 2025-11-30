МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп сообщил о жестком разговоре с «евротройкой» по украинскому вопросу

Глава Белого дома отметил, что обсуждение Украины происходило «в довольно жестких формулировках».
Дарья Ситникова 11-12-2025 05:23
© Фото: Марине Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел жесткий разговор с лидерами «евротройки», в число которых входит Великобритания, Германия и Франция. Известно, что речь шла об урегулировании конфликта на Украине.

«Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства», - сказал он.

Глава Белого дома отметил, что они обсуждали Украину «в довольно жестких формулировках». Он также рассказал, что у них были «определенные небольшие споры» о людях, которые могут разрешиться в будущем.

«Мы ждем ответов прежде, чем мы сможем продвинуться вперед», - заключил американский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Европа искусственно сдерживает процесс мирного урегулирования на Украине. Министр отметил, что ЕС не может принять тот факт, что Россия победит и достигнет своих целей. Давление на главу киевского режима усиливается.

#Франция #Украина #сша #Германия #Британия #разговор
