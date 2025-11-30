Трамп: Европе грозит уничтожение из-за миграционной политики

Американский президент Дональд Трамп сказал, что Европе грозит уничтожение из-за внутренней миграционной и энергетической политики. С таким заявлением он выступил в эфире Fox News.

По мнению Трампа, ситуация в европейских странах ухудшается из-за неправильных решений в сфере иммиграции. Президент США считает, что с ЕС происходит «много плохого». Действующую миграционную политику он назвал «разрушительной» для Европы. Кроме этого, американский лидер отметил, что сочетание неконтролируемой миграции и ошибок в энергетической сфере приведет ЕС к катастрофическим последствиям.

Трамп считает, что Европе стоит «быть гораздо осторожнее». Упомянутые им факторы, по его убеждению, способны «уничтожить» ЕС.

Ранее Трамп рассказал, что его любимым словом является «пошлина». Он отметил, что именно пошлины приносят в американскую казну сотни миллиардов долларов, обеспечивают инвестиции в Штаты и помогают американским фермерам. Однако если Верховный суд США признает введенные Трампом многочисленные пошлины незаконными, Вашингтону придется вернуть более $2 трлн. По словам американского лидера, это станет катастрофой.

До этого глава Белого дома распорядился доходами от новых пошлин. Денег так много, что Трамп пообещал каждому гражданину США по $2 000 «дивидендов». Выплаты положены всем американцам, подчеркнул Трамп, за исключением тех, кто и так имеет высокий доход.