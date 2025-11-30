В конфликте с Камбоджей погибло восемь военных Таиланда

Число военных Таиланда, погибших в конфликте с Камбоджей, возросло до восьми. Об этом сообщил портал Khaosod English.

«На странице вооруженных сил Таиланда сегодня сообщили о гибели восьмого тайского солдата в пограничном конфликте», - указано в материале.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 68 пострадавших. Военно-морские силы Таиланда развернули масштабную операцию под названием Trat Prap Porapak («Трат подавляет врага»). Известно, что силы задействованы на море и в воздухе.

В район проведения операции направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет круглосуточно вести патрулирование и разведку. Вооружение уже подготовлено к немедленному применению в случае эскалации конфликта.