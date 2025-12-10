МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВМС Таиланда начали операцию с участием флота и авиации у границы с Камбоджей

В район проведения операции направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет круглосуточно вести патрулирование и разведку.
Виктория Бокий 10-12-2025 08:48
© Фото: Peerapon Boonyakiat, Keystone Press Agency, Globallookpress

Военно-морские силы Таиланда развернули масштабную операцию под названием Trat Prap Porapak («Трат подавляет врага»). Об этом сообщает штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат.

Известно, что силы задействованы на море и в воздухе. В район проведения операции направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет круглосуточно вести патрулирование и разведку.

«Десятого декабря ВМС Таиланда взяли на себя расширенные полномочия по ведению операций в своем секторе в связи с эскалацией боевых столкновений с Камбоджей», - говорится в заявлении.

По данным тайских военных, весь экипаж был переведен в состояние полной боевой готовности. Вооружение также подготовлено к немедленному применению в случае эскалации конфликта.

Отмечается, что местные военно-морские силы уже предупредили тайских рыбаков о необходимости воздержаться от выхода в море рядом с Камбоджей.

Ранее второй военный округ Сухопутных сил Таиланда сообщил о пяти погибших в ходе боев на границе с Камбоджей. Еще 68 человек получили ранения.

#Таиланд #камбоджа #военно-морские силы #ВМС Таиланда #обострение конфликта
