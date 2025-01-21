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Лавров: первые заявления Трампа указывают на методы его работы

В первый день своей работы Трамп уже принял ряд важных для США решений.
Виктория Бокий 2025-01-21 15:30:09
© Фото: IMAGO, Jim LoScalzo - Pool via CN, Global Look Press

Заявления по внешней политике нового президента США Дональда Трампа, принятые в первый день его работы, указывают на то, какими методами он будет продвигать интересы Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», - сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции министров иностранных дел России и Армении.

Дипломат отметил, что интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто возглавлял Белый дом - республиканцы или демократы.

«Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента», - заключил Лавров.

До инаугурации Дональда Трампа сообщалось, что он в первый же день своей работы подпишет около 100 указов. Новый президент Соединенных Штатов заявлял, что намерен отменить все «радикальные и глупые» распоряжения экс-главы Белого дома Джо Байдена.

На сегодняшний день Трамп уже аннулировал 78 решений, принятых во время нахождения у власти его предшественника Байдена.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #МИД РФ
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