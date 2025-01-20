МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации

Избранный американский лидер планирует в первый же день своей работы принять меры по ужесточению миграции и укреплению границ.
Ирина Егорова 2025-01-20 07:34:46
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency

Подписание более сотни документов планируется в первый день после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе своего митинга накануне инаугурации.

Также избранный президент заявил, что отменит все «радикальные и глупые» распоряжения его предшественника Джо Байдена в первые часы своего нахождения на посту американского лидера. Таким образом, республиканец решил не растягивать этот процесс на несколько недель.

Трамп планирует в первый же день своей работы принять меры по ужесточению миграции и укреплению границ.

Напомним, вступление в должность избранного президента США состоится в понедельник, 20 января. Вопреки традициям, церемония пройдет в ротонде Капитолия «из-за очень холодной погоды», затем будет проведен парад.

#сша #Трамп #инаугурация #указы #подписание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 