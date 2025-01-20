Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации

Подписание более сотни документов планируется в первый день после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе своего митинга накануне инаугурации.

Также избранный президент заявил, что отменит все «радикальные и глупые» распоряжения его предшественника Джо Байдена в первые часы своего нахождения на посту американского лидера. Таким образом, республиканец решил не растягивать этот процесс на несколько недель.

Трамп планирует в первый же день своей работы принять меры по ужесточению миграции и укреплению границ.

Напомним, вступление в должность избранного президента США состоится в понедельник, 20 января. Вопреки традициям, церемония пройдет в ротонде Капитолия «из-за очень холодной погоды», затем будет проведен парад.