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Российские войска освободили Волково в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-21 12:11:55
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Волково на территории Донецкой Народной Республики.

Это сделали подразделения группировки войск «Центр» - российское оборонное ведомство сообщает, что они продолжили продвижение в глубину обороны неприятеля. 

Помимо этого, подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Нововасильевка и Новоалександровка в ДНР. 

За сутки боевых действий в зоне ответственности «Центра» противник, как отметили в МО РФ, потерял до 580 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. В это число входят поставленный из Франции бронетранспортер VAB, шесть автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

 

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ в ДНР. Удалось уничтожить две украинские самоходки, танк, две боевые бронированные машины, инженерную технику и личный состав ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Волково
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