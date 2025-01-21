Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря

Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря. Это первое ключевое назначение в администрации нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Следующим шагом должно стать рассмотрение и утверждение его кандидатуры полным составом верхней палаты конгресса. В случае одобрения, 53-летний Рубио станет первым латиноамериканцем на посту главы внешнеполитического ведомства США. Журналистам сенатор от Флориды уже заявил, что намерен следовать политике Трампа и отстаивать национальные интересы Вашингтона.

«Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача - консультировать его и исполнять указания», - цитирует Рубио телеканал C-Span.

Марко Рубио хорошо известен своими громкими заявлениями относительно Китая, Кубы, Венесуэлы и Ирана. Он неоднократно высказывался за усиление позиций США в Арктике и поддерживал НАТО в вопросе «смелых подходов к дипломатии» в контексте украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп выбрал временно исполняющих обязанности глав ключевых ведомств. Так, и.о. министра обороны станет ветеран ВМС США Роберт Салессес, исполнять обязанности госсекретаря будет экс-посол США в Перу Лиза Кенна, кандидатуру которой согласовали до этого. Еще одним назначенцем стал Дэвид Лебрик, временно возглавивший минфин.