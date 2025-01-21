Госдума приняла закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов

В Госдуме приняли закон, повышающий административную ответственность за продажу детям вейпов и сигарет. Он был поддержан единогласно.

Так, за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции для физических лиц ввели штрафы до 300 тысяч рублей, для должностных - до 700 тысяч рублей. Юридические лица, нарушившие закон, должны будут заплатить повышенный штраф до двух миллионов рублей.

Более жесткое урегулирование в этой сфере потребовалось из-за участившихся случаев правонарушений. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, 43% никотинсодержащей продукции продавалось с нарушениями требований маркировки. Кроме того, вейпы и сигареты можно было купить в магазинах около образовательных учреждений.

Володин назвал вейпы и электронные сигареты новым вызовом для подростков.

«Здесь надо сделать все для того, чтобы защитить здоровье ребенка и взрослых тоже. Поэтому нам своим примером надо показывать, но, с другой стороны, не допускать, чтобы наживались на здоровье детей те, кто хочет им продать продукцию», - объяснил председатель Госдумы.

По его словам, в итоге все может обернуться еще большей проблемой - на лечение детей будет затрачено больше денег, чем на основе отчислений от продаж этой продукции.

С 1 июня 2023 года в России действуют ограничения на продажу вейпов. Теперь их нельзя купить на ярмарках, выставках или в автоматах, а только в магазинах и павильонах. Также запрещена открытая выкладка и демонстрация устройств в торговых точках.

Ранее врач-педиатр Василий Шуров в беседе со «Звездой» объяснил, какой вред вейпы наносят организму подростка. По словам специалиста, вейп - это лишь средство доставки вредных веществ в организм.