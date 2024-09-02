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Путин раскритиковал «модных» курильщиков электронных сигарет

Глава государства напомнил школьникам о негативных последствиях вредных привычек для здоровья.
Ян Брацкий 2024-09-02 11:41:19
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России напомнил школьникам о том, какой вред здоровью наносит курение электронных сигарет. Речь об этом зашла в ходе открытого урока «Разговор о важном» в кызыльской школе №20.

Путин отметил, что молодежи такие гаджеты кажутся «крутыми и модными», однако многие забывают о последствиях курения. А это проблемы с памятью, с общим физическим состоянием, сказал Путин.

«Проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. И это понижает иммунитет», - отметил президент.

Кроме того, молодым людям стоит помнить о том, что курение негативно сказывается на репродуктивной функции у мужчин и женщин. Иными словами, у заядлых курильщиков шансов стать родителями в будущем намного меньше, сказал Путин.

Ранее в Минздраве заявили, что заболевшим болезнью EVALI, распространенной среди вейперов, требуется госпитализация. Трети пациентов с таким диагнозом необходима искусственная вентиляция легких, уточнили в ведомстве. Кроме того, «электронки» вызывают поражение сердца, сосудов и респираторной системы, добавили в Минздраве.

#Путин #Президент #вейпы #электронные сигареты #открытый урок #разговор о важном
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