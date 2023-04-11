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Нарколог Шуров разъяснил, в чем негатив вейпов для организма подростка

Елизавета Потейчук
18:53 11.04.2023
По словам специалиста, подростки используют электронные сигареты как способ выделиться среди сверстников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Врач-педиатр, нарколог Василий Шуров в беседе со «Звездой» объяснил, какой вред вейпы наносят организму подростка. По словам специалиста, вейп - это лишь средство доставки вредных веществ в организм.

«В сигарете за счет горения очень много канцерогенов, это вредно. Вейпинг - это все-таки парение, нагрев до другой температуры, нет продуктов распада. С точки зрения онкологии это более полезно. Крупные табачные компании позиционируют вейпинг или электронные системы как способ отказа от курения», - объяснил Шуров.

Врач отметил, что способ регулирования дозы никотина, а также различные ароматы и вкусы в электронных испарителях - это способ вовлечения подростков в курение.

«Два года назад была эпидемия снюсов, все школы были заплеваны. Тоже пришлось выходить на уровень Думы, принимать меры законодательно. С вейпами та же самая история. Дизайн самих аппаратов, дети соревнуются, у кого круче, это как айфоны. Выпендриваются друг перед другом», - добавил педиатр.

Из-за того что подростки непрерывно употребляют вейпы, их мозг испытывает кислородное голодание - гипоксию, так как легкие не могут воспринимать дым и продукты распада при нагревании. В результате чрезмерного курения электронных сигарет, говорит врач, локально повреждается легочная система, а также возникают риски двусторонней пневмонии.

Напомним, Государственная дума РФ сегодня в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и безникотиновых электронных систем. Запрет также касается и обращения жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, в составе которых находятся добавки или ароматизаторы, усугубляющие никотиновую зависимость.

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