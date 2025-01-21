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Над посольством США в Москве подняли флаг по распоряжению Трампа

Трамп подписал документ, обязывающий не приспускать флаги на правительственных зданиях во время инаугурации главы государства.
Виктория Бокий 2025-01-21 13:30:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над посольством США в Москве вновь подняли американский флаг по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Также новый глава Белого дома подписал документ, в соответствии с которым флаги над правительственными зданиями не должны приспускать во время инаугурации президента.

Ранее бывший президент США Джо Байден распорядился на 30 дней приспустить флаги в госучреждениях, в том числе на военных базах за пределами страны и в дипломатических представительствах из-за траура по случаю смерти 39-го американского президента Джимми Картера.

Напомним, что Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. В этот же день новый глава государства подписал свои первые указы, большая часть которых касается кадровых назначений в его администрации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #посольство США #флаг
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