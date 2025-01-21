В Госдуме объяснили важность «аудита» Трампом решений Байдена

Многие решения, которые принял Джо Байден перед уходом из Белого дома, подставляли нового американского президента Дональда Трампа. Поэтому вполне логично, что новый лидер США отметил распоряжения предшественника. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразила первый заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

«Решения, которые принял Байден, например бить вглубь России или по поводу той же Украины, подставляли Трампа. Поэтому он правильно сделал, что сейчас нужно сделать аудит решений, которые напоследок принял Байден», - сказала депутат.

Светлана Журова предположила, что некоторые решения предыдущий президент принял назло преемнику. Это было сделано для того, чтобы ответственным за их последствия оказался уже Дональд Трамп.

Напомним, после инаугурации новый лидер США аннулировал 78 решений, принятых его предшественником. Также он на 90 дней приостановил оказание помощи иностранным государствам.