Шойгу обсудит военно-технического сотрудничество с руководством Лаоса

Военное и военно-техническое сотрудничество, координацию действий на международной арене и региональную безопасность обсудит Сергей Шойгу с высшим руководством Лаоса. Накануне секретаря Совбеза РФ встретили в столице страны. Он прибыл из Вьетнама, где также провел переговоры с политическим руководством и силовиками.

Рабочий день Сергея Шойгу в Ханое начался с возложения цветов к памятнику советским военным специалистам. Это новый мемориал, открытый в сентябре 2025 года к 80-летию Августовской революции и провозглашения независимости республики. На скульптуре советские инструкторы обучают вьетнамского летчика. Рядом, в музее военной истории - истребитель МиГ-21, который, сбил американский стратегический бомбардировщик В-52. Здесь же танк Т-54 - один из определяющих символов финала войны за свободу и независимость Вьетнама. Состоявшие на вооружении ВНА эти машины активно использовались в атаках на американские позиции и сыграли важную роль в наступлении на Сайгон в 1975 году. Сергей Шойгу подарил музею скульптуру «Тыл фронту».

«То что касается нашего сотрудничества, не буду повторяться про его богатую историю. И не только в мирной жизни, но и в совместную боевую историю. Я только что был в музее, смотрел, с каким уважением относятся к тому участию, который принимал Советский Союз в обретении свободы Вьетнама», - сказал Шойгу.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Ханоя - одна из центральных тем на консультациях с министром обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. В составе делегации представители российского Минобороны, Росгвардии, и других силовых структур, а также Рособоронэкспорта. На переговорах Сергей Шойгу завел разговор об архитектуре единой и неделимой безопасности на континенте. Это инициатива Верховного главнокомандующего.

«Ее составной частью видим укрепление асеаноцентричной системы в Юго-Восточной Азии, одним из ключевых механизмов которой является совещание министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами», - отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ напомнил о Японии, которая ранее не могла иметь свои собственные вооруженные силы. Теперь же новый премьер-министр страны призывает поднять расходы военного бюджета до 2%. Эти 2% Шойгу назвал «натовскими». Именно столько страны Североатлантического альянса тратили на оборону, до президентства Дональда Трампа.

«Следовательно, Япония шаг за шагом движется туда и, конечно, мы не можем оставлять это без внимания», - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Упомянул Шойгу и ситуацию на Корейском полуострове и создание в Азиатско-тихоокеанском регионе так называемых структур малой геометрии. Так сказать, «зародышей» НАТО.

«Наверное вы видите появление так называемых структур малой геометрии. Постепенно здесь начинает появляться объединение, которое так или иначе, продолжается в развитие направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, в том числе, в нашей стране», - предупредил Сергей Шойгу.

В переговорах участвуют специалисты по кибербезопасности, представители МВД, Росгвардии и Финмониторинга. Информационная безопасность - еще одна важная тема консультаций. По словам Шойгу, последние мировые события, включая украинский кризис, не происходили без информационного вмешательства во внутренние дела государств. И Россия готова делиться своими наработками по защите от влияния западных неправительственных организаций, которые становятся главной предпосылкой цветных революций.

«Мы обменялись тем опытом, который у нас сегодня есть, который мы приобрели в ходе специальной военной операции. То информационное противостояние, которое сегодня испытывает наша страна, не думаю, что какая-то еще страна в мире испытывала или испытывает такое давление», - предположил Шойгу.

Обсудили также широкий круг вопросов экономического взаимодействия - от сельского хозяйства до мирного атома, образование и здравоохранение. По итогам визита секретарь Совбеза РФ отметил, что сотрудничество наших стран вышло на новый уровень.