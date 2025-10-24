МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Японии выразили готовность заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии заявила, что в мире произошло «историческое изменение баланса сил».
Глеб Владовский 2025-10-24 08:54:55
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Япония готова заключить с российской стороной мирный договор. Такое заявление сделала новый премьер-министр страны Санаэ Такаити.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации. Однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему "северных территорий"», - подчеркнула Такаити в ходе своей программной речи.

По словам политика, в настоящее время в мире наблюдается «историческое изменение баланса сил». В связи с этим она выразила решимость восстановить японской дипломатии статус, при котором она будет «процветать в самом сердце мира».

«Международный порядок, к которому мы привыкли, претерпевает значительные потрясения в результате исторических сдвигов в балансе сил и усиления геополитической конкуренции», - добавила Такаити.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что политика Токио в отношении Москвы останется без изменений. По его словам, Япония по-прежнему будет настаивать на своей базовой позиции - она настроена на заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, но необходимо решить территориальную проблему.

