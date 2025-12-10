МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал свое любимое слово

Ранее глава Белого дома пообещал каждому американцу $2 000 «дивидендов» за счет доходов от пошлин.
Ян Брацкий 10-12-2025 06:13
© Фото: Cheriss May, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признался, что его любимым словом является «пошлина». Он отметил, что именно пошлины приносят в американскую казну сотни миллиардов долларов, обеспечивают инвестиции в Штаты и помогают американским фермерам.

«Помните, когда я говорил "пошлина"? Моим любимым словом является "пошлина"», - сказал Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.

Впрочем, не все так радужно. В случае если Верховный суд США признает введенные Трампом многочисленные пошлины незаконными, Вашингтону придется вернуть более $2 трлн. По словам американского лидера, это станет катастрофой.

Ранее глава Белого дома распорядился доходами от новых пошлин. Денег так много, что Трамп пообещал каждому американцу по $2 000 «дивидендов». Выплаты положены каждому гражданину США, подчеркнул Трамп, за исключением тех, кто и так имеет высокий доход.

#Экономика #сша #Трамп #пошлины #Дивиденды
