Трамп пообещал заплатить американцам по $2000 из доходов от новых пошлин

Тарифы приносят в экономику США сотни миллиардов долларов.
Екатерина Пономарева 2025-11-09 23:25:12
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что всем американцам власти выплатят «дивиденды». Граждане Америки получат не менее двух тысяч долларов на человека.

По словам Трампа, в США поступают триллионы долларов от тарифов в отношении продукции других государств. Введение Вашингтоном пошлин позволило значительно увеличить бюджет страны.

Дивиденды получат все жители США, за исключением тех, кто имеет высокий доход. Трамп добавил, что скоро Вашингтон начнет выплачивать огромный долг, который составляет 37 триллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дефицит американского бюджета сократился более чем на 50% благодаря пошлинам. Тарифы приносят в экономику США сотни миллиардов долларов.

#сша #Трамп #пошлины
