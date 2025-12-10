МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дегтярев рассказал, чего ждет от переговоров с руководством МОК

Многие переговоры спортивных властей России и представителей МОК проходят в непубличном формате, отметил Михаил Дегтярев.
Ян Брацкий 10-12-2025 21:43
© Фото: Guenter Fischerhttpimagebroker.com#search Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие сутки из Международного олимпийского комитета (МОК) должны поступить несколько хороших сигналов. Об этом «Звезде» рассказал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Уже в следующем месяце российская делегация отправится в швейцарскую Лозанну на переговоры с руководством МОК и его новым главой Кирсти Ковентри, уточнил министр.

«Кирсти Ковентри заняла взвешенную позицию, мы внимательно следим за ее решениями. Я ожидаю в ближайшие сутки несколько хороших сигналов из МОК. В январе наша делегация поедет в Лозанну, там мы будем вести переговоры. Многие встречи проходят не публично, не обо всем я говорю, но мы в ежедневном диалоге», - рассказал Дегтярев.

Подход нового руководства МОК отвечает интересам международного спорта, полагает он. Именно с приходом Ковентри в Международный олимпийский комитет начала решаться проблема политизации спорта.

«Риторика однозначно изменилась. От нее мы слышим призывы деполитизировать спорт, она инициировала создание комиссии по исключению влияния политики на спорт. И отмечу ее жесткую позицию по отношению к властям стран, которые препятствуют въезду атлетов на международные соревнования», - перечислил глава Минспорта РФ.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что в руководство МОК пришли новые, здоровые силы. Предыдущий президент организации Томас Бах не спешил решать проблему с допуском россиян на международные соревнования в полноценном статусе, тогда как с приходом Кирсти Ковентри наше досье почти сразу отправилось в юридическую комиссию для принятия скорейшего решения. О потеплении в адрес российских спортсменов говорит и тот факт, что международные федерации дзюдо и самбо ранее вернули нашим атлетам право выступать под национальным флагом и с гимном.

