Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны

Это решение начнет действовать с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).
Владимир Рубанов 27-11-2025 11:06
© Фото: rus_judo, Telegram

Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны, с гимном и символикой, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF). За это проголосовал Исполнительный комитет. Это решение начнет действовать с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).

«Международная федерация дзюдо... преодолела период значительного геополитического давления, обеспечив неизменное единство семьи дзюдо, а также безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран», - говорится в сообщении под заголовком «Последний мост к примирению и миру».

Исторически Россия является ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, сообщили в IJF. В Федерации отметили, что спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов.

До сих пор российские спортсмены выступали под флагом IJF и без использования национального гимна. Решения о таком подходе с 2022 года принимали разные международные структуры, в том числе Международный олимпийский комитет и федерации видов спорта. Ранее к мировым соревнованиям в нейтральном статусе допустили российских ватерполистов и саночников.

#Спорт #дзюдо #флаг #гимн #статус #федерация #международные соревнования
