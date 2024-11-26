Система «Земледелие» окружила ВСУ минными полями на Купянском направлении

Расчет инженерной системы «Земледелие» отрезает пути отступления украинским боевикам. Свои плоды это дает, в частности, на Купянском направлении спецоперации.

Боевая машина инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» выезжает на боевое задание. Как только техника прибывает на место, саперы приступают к выполнению задачи. Цель - дистанционно установить минные поля. Внезапно и быстро, чтобы предотвратить отход противника на Купянском направлении.

У боевой машины два контейнера - в каждом по 25 реактивных снарядов. Внутри - противопехотные или противотанковые мины. Количество боевых выездов у расчета «Земледелия» - свыше полусотни. Военные знают все преимущества этой системы.

«"Град" - это площадь, то есть мы закрываем футбольное поле. А здесь мы забиваем гол в ворота противника. И не надо нам бегать по всему полю, мы можем двигаться в одной из его областей», - объяснил командир роты инженерных заграждений с позывным Рапира.

Большая, маневренная и проходимая. Командир боевой машины с позывным Метель в армии уже четверть века. На этой машине работает недавно, но в списке уничтоженных с ее помощью целей уже несколько единиц техники, в том числе и западного производства.

«Быстро у нас получалось отрабатывать под Белгородом, когда наступали ДРГ, машина хорошо нас выручала. Она маневренная, мы сворачиваемся и быстро уезжаем. Я ее больше "ласточкой" называю, так как ласточки тоже маневренные, быстрые и шустрые», - говорит Метель.

Умную технику используют в самых сложных случаях, когда другим способом остановить неприятеля невозможно Благодаря уникальной системе управления огнем «Земледелие» может устанавливать минное поле любой сложности. Она определяет точные координаты, размер минного поля, рассчитывает время для активации боеприпаса.

«В машине имеется автоматизированная система управления, которая позволяет устанавливать смешанные противотанковые, противопехотные минные поля, главное - без выхода из транспортного средства», - отметил командир роты инженерных заграждений с позывным Рапира.

«Земледелие» стоит на страже круглосуточно. Инженеры группировки «Запад» ежедневно преграждают путь войскам противника, упрощая работу российским штурмовым отрядам на Купянском направлении.