МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Талисманом российской сборной станет олимпийский мишка 1980 года

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что талисманом сборной станет «нормальный мишка», к которому все привыкли, противопоставив его «синему медведю», разработанному в 2019 году.
Сергей Дьячкин 10-12-2025 13:13
© Фото: imago sportfotodienst via www.im, www.imago-images.de, Global Look Press

Талисманом сборной России станет олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года. Об этом в ходе Олимпийского собрания рассказал глава Минспорта РФ и  президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны - олимпийского мишки», - заявил Дегтярев.

Он добавил, что в настоящий момент изображение мишки проходит процедуру регистрации в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. По мнению Дегтярева, мишка 1980 года «выглядит прекрасно».

«И заменит синего медведя - неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», - подчеркнул министр.

Под «синим медведем» глава Минспорта РФ имел в виду синего «медведя-неваляшку», разработанного «Студией Лебедева» и представленного в апреле 2019 года. Презентуя его, авторы отмечали, что талисманы «Команды России» являются и символами Олимпийского комитета России, и талисманами нашей команды. В связи с чем эти животные и добрые, и, когда нужно, по-спортивному злые.

Также в ходе заседания Дегтярев сообщил, что Союз биатлонистов России подает заявление в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить отстранение спортсменов из России от международных соревнований. Министр спорта уточнил, что Олимпийский комитет России оказывает нашим биатлонистам всю необходимую поддержку.

Ранее Дегтярев в беседе со «Звездой» рассказал, что в Международный олимпийский комитет пришли новые силы. И, по предварительным оценкам, это силы здоровые. 

#Спорт #талисман #михаил дегтярев #Минспорта РФ #олимпийский комитет россии #Олимпиада-80 #олимпийский мишка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 