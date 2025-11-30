Талисманом российской сборной станет олимпийский мишка 1980 года

Талисманом сборной России станет олимпийский мишка образца Игр в Москве 1980 года. Об этом в ходе Олимпийского собрания рассказал глава Минспорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны - олимпийского мишки», - заявил Дегтярев.

Он добавил, что в настоящий момент изображение мишки проходит процедуру регистрации в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. По мнению Дегтярева, мишка 1980 года «выглядит прекрасно».

«И заменит синего медведя - неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», - подчеркнул министр.

Под «синим медведем» глава Минспорта РФ имел в виду синего «медведя-неваляшку», разработанного «Студией Лебедева» и представленного в апреле 2019 года. Презентуя его, авторы отмечали, что талисманы «Команды России» являются и символами Олимпийского комитета России, и талисманами нашей команды. В связи с чем эти животные и добрые, и, когда нужно, по-спортивному злые.

Также в ходе заседания Дегтярев сообщил, что Союз биатлонистов России подает заявление в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить отстранение спортсменов из России от международных соревнований. Министр спорта уточнил, что Олимпийский комитет России оказывает нашим биатлонистам всю необходимую поддержку.

Ранее Дегтярев в беседе со «Звездой» рассказал, что в Международный олимпийский комитет пришли новые силы. И, по предварительным оценкам, это силы здоровые.