Союз биатлонистов РФ решил оспорить отстранение спортсменов в CAS

По словам главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, Олимпийский комитет России всецело поддерживает наших биатлонистов.
Сергей Дьячкин 10-12-2025 12:56
© Фото: Volker Gundrum, dpa, Global Look Press

Российский Союз биатлонистов подает заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) чтобы оспорить отстранения спортсменов из России от международных соревнований. Об этом заявил на ежегодном олимпийском собрании президент Олимпийского комитета РФ и глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

«Союз биатлонистов России сегодня подаст иск в суд, в CAS, на восстановление наших спортсменов», - сказал Дегтярев.

Министр спорта уточнил, что Олимпийский комитет России оказывает нашим биатлонистам всю необходимую поддержку. Их, наряду со спортсменами из Белоруссии, отстранили от международных соревнований в марте 2022 года.

Ранее Дегтярев в беседе со «Звездой» рассказал, что в Международный олимпийский комитет пришли новые силы. И, по предварительным оценкам, это силы здоровые. Кирсти Ковентри, новый президент, сразу передала досье в юридическую комиссию, которая завершит работу в ближайшие месяцы. После чего уже будет решение исполкома, на основе рекомендаций юркомиссии, поделился министр. Со слов Дегтярева, прежний глава МОК Томас Бах не только не передавал в комиссию досье РФ, но и дезинформировал общественность, говоря о том, что «мяч на стороне России».

В начале месяца Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на недопуск россиян на соревнования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Уточнялось, что россиян допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

До этого российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны, с гимном и символикой. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF). Исторически Россия является ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, сообщили в IJF. В федерации отметили, что спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов.

