Представители погранслужбы Украины не пришли на заседание Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики, где обсуждалось скандальное «дело Миндича». Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, в украинской погранслужбе отказались объяснять, как скандально известный бизнесмен Тимур Миндич смог выехать из страны за несколько часов до обысков в собственной квартире. Из-за этого будет сделано отдельное приглашение главе Госпогранслужбы Украины Сергею Дейнеко.

«Мы сейчас делаем отдельное приглашение уже конкретно господину Сергею Дейнеко. В рапорт, если он не появится, комитет Верховной рады применит механизм принудительного привода через нацполицию для того, чтобы пообщаться с пограничниками на эту тему», - сказал парламентарий.

Известно, что сегодня, 10 декабря, состоялось второе заседание комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждалось «дело Миндича». На нем, кроме членов комитета Верховной рады, присутствуют главы НАБУ и САП.

На первом заседании Ярослав Железняк делился информацией, что Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман прошли через пункт пропуска «Грушев» на границе с Польшей всего за несколько минут. Сделали они это на глазах местных пограничников, и их никто не задержал.

С 10 ноября НАБУ и САП проводят масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики на Украине. Первым, к кому пришли детективы, был «кошелек Зеленского» Миндич. После него обыски были проведены в квартире главы украинского Минюста Германа Галущенко, который уже не занимает свой пост, и в компании «Энергоатом». После этого «верхушка» Украины буквально посыпалась - отставка за отставкой, отстранение от обязанностей, следствие и другое.

Недавно своей громкой отставкой запомнился глава офиса Зеленского Андрей Ермак. После оставления своего поста он заявил, что собирается пойти на фронт и не держит зла на главу киевского режима. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту новость, поделилась мнением, что отставка Ермака может быть очередным пиар-ходом Киева.