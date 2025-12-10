МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Россия работает над миром на Украине, а не перемирием

Устойчивый и долгосрочный мир на основе подписанных документов на Украине - абсолютный приоритет для Москвы. 
Виктория Бокий 10-12-2025 11:59
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Россия работает над миром на Украине, а не перемирием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского про энергетическое перемирие.

«Мы работаем над миром, а не над перемирием», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что устойчивый и долгосрочный мир на основе подписанных документов является абсолютным приоритетом для Москвы. Поэтому в текущих реалиях важен именно мир, а не перемирие. Над этим сейчас и ведется работа. 

Что касается недавнего заявления Зеленского о выборах на Украине, то Москва еще не успела его обсудить с Вашингтоном. Как добавил Песков, в Кремле тоже еще не обсуждали возможность проведения выборов на Украине.

«Заявление достаточно новое. Это то, о чем давно говорил Путин. Это то, о чем совсем недавно говорил Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события», - сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял, что переговоры РФ и Украины должны вестись только в тишине. Это, по словам Пескова, нужно «оценивать позитивно». 

#Россия #мир #Украина #Кремль #Дмитрий Песков #перемирие
