Шойгу: осталось меньше 100 дней, чтобы заключить Договор о СНВ

Россия по-прежнему ожидает реакции США на инициативы президента России Владимира Путина по обновлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«У нас осталось меньше ста дней, чтобы заключить соглашение о СНВ. Предложения, сделанные нашим президентом, у них на столе», - пояснил Шойгу.

Секретарь Совбеза добавил, что Кремль ждет ответа от Вашингтона. По словам Шойгу, те предложения, которые выдвинула Россия, дают возможность остановить «разрушительное движение», существующее на данный момент. Помимо этого, Шойгу отметил, что отказ от соглашения о размещении ракет средней и малой дальности также влияет на безопасность во всем мире.

Путин говорил, что России и Соединенным Штатам предстоит решить вопрос относительно продления Договора СНВ-3. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанный в 2010 году между Россией и США, регулирует ограничение ядерных арсеналов обеих стран. В 2021 году его действие было продлено на пять лет, однако дальнейшая судьба соглашения пока остается неопределенной.

До этого Шойгу объяснил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе появились «зародыши НАТО». Он рассказал о появлении «структур малой геометрии», или «малой формы», которые появляются на Востоке. Секретарь Совбеза отметил, что такие структуры появляются постепенно, но вместе с ними появляются и дополнительные угрозы, в том числе угрозы для России.