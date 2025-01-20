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NYT: Блинкен в конце 2022 года настоял на продолжении конфликта на Украине

Издание The New York Times назвало госсекретаря США Энтони Блинкена военным стратегом в отношении украинского конфликта.
Ян Брацкий 2025-01-20 04:41:28
© Фото: IMAGO Niyi Fote Globallookpress

Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в конце 2022 года, вопреки позиции военных. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> приняла участие в мирных переговорах с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий», - пишет издание.

Кроме того, именно глава Госдепа США инициировал введение санкций против России, а также организовал оружейные поставки Киеву, склонив к этому около 50 стран мира.

«Блинкен был не столько миротворцем, сколько военным стратегом», - подчеркнула газета.

Ранее Энтони Блинкен признал роль США в развитии конфликта на Украине, признавшись, что Вашингтон начал вооружать ВСУ задолго до начала боевых действий. С его слов, Вашингтон тайно поставлял много оружия на Украину. Среди прочего киевский режим получил переносные ЗРК Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Но несмотря на вложенные в Киев военные ресурсы, Украина все равно не может вести переговоры о мире с Россией с позиции силы. Это не так давно признал глава НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

#Украина #НАТО #сша #Пентагон #переговоры #Госдеп #Блинкен
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