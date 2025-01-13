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Рютте заявил, что Киев не может вести переговоры с РФ с позиции силы

Ранее сообщалось, что Зеленского призывали снизить призывной возраст до 18 лет.
Глеб Владовский 2025-01-13 20:13:48
© Фото: IMAGO Bernd Elmenthaler Globallookpress

Киевский режим не имеет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», - сообщил он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Вашингтон предложил снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Аргументировали это тем, что необходимо призвать еще более 160 тысяч военнослужащих. Однако украинский лидер Владимир Зеленский, как отмечает Telegraph, отказался от этой затеи, чем и испортил отношения с Вашингтоном.

#в стране и мире #Украина #НАТО #переговоры #Марк Рютте
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