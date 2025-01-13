Киевский режим не имеет возможности вести переговоры с Россией с позиции силы. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», - сообщил он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Вашингтон предложил снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Аргументировали это тем, что необходимо призвать еще более 160 тысяч военнослужащих. Однако украинский лидер Владимир Зеленский, как отмечает Telegraph, отказался от этой затеи, чем и испортил отношения с Вашингтоном.