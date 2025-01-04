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Блинкен признался, что США начали вооружать Киев задолго до СВО

США доставляли тайно на Украину много оружия, в том числе Stinger и Javelin, признался Блинкен
Игнат Далакян 2025-01-04 18:00:50
© Фото: Khaled Elfiqi, dpa, Global Look Press

Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции. В этом признался госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NYT.

«Мы тайно доставляли много оружия на Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно для защиты - такие вещи, как Stinger, Javelin», - сказал он.

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов, американская сторона «приложила исключительные дипломатические усилия, объединив и сохранив» более 50 европейских и не только стран в поддержку Украины.

Ранее Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие дни. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что будет выделен финальный транш помощи через механизм PDA и по линии USAI.

#в стране и мире #вооружение #Украина #сша #Энтони Блинкен #СВО #вооружение Киева
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