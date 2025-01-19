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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу

Израиль получил список освобождаемых заложников от ХАМАС.
Алексей Курильченко 2025-01-19 12:27:21
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени после того, как Тель-Авив получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Об этом сообщает Times of Israel. Как заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, список заложников уже изучается властями.

«Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены сегодня в рамках плана. В настоящее время система безопасности проверяет подробности», - говорится в сообщении на сайте израильского правительства.

Власти страны проинформируют семьи освобожденных заложников через представителей ЦАХАЛ.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении трех заложников в рамках договоренности о прекращении огня. Их имена Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Напомним, что в силу договор о прекращении огня в секторе Газа будет действовать 42 дня. При посредничестве Катара, Египта и США, Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.

#Израиль #ХАМАС #Прекращение огня #заложники
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