В Минобороны Дании признали, что недооценили важность обороны Гренландии

Дания долгие годы недооценивала важность обороны Гренландии. С таким заявлением выступил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. В интервью Reuters от назвал арктический остров огромным и стратегически важным.

«Это результат отсутствия приоритетов у сменявших друг друга правительств в последние годы <...> Мы столкнемся с самым серьезным внешнеполитическим кризисом, который был в Дании за многие-многие поколения», - сказал министр.

Напомним, в конце прошлого года избранный президент США Дональд Трамп назвал абсолютной необходимостью для Соединенных Штатов Америки владение Гренландией и контроль над автономией.

Власти Гренландии встретили инициативу Трампа «в штыки». Так, министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что ее родина не хочет быть частью США. Вместе с тем, гренландцы, по ее словам, не хотят быть и частью Королевства Дания.

Министр допустила вариант сотрудничества с США, при котором обе стороны будут извлекать из него пользу и предложила в будущем расширять такое сотрудничество.