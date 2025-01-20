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В Минобороны Дании признали, что недооценили важность обороны Гренландии

Глава Минобороны Дании назвал стремление США овладеть Гренландией вероятным предвестником самого масштабного внешнеполитического кризиса.
Ян Брацкий 2025-01-20 02:50:53
© Фото: Patrick Pleul ZB Globallookpress

Дания долгие годы недооценивала важность обороны Гренландии. С таким заявлением выступил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. В интервью Reuters от назвал арктический остров огромным и стратегически важным.

«Это результат отсутствия приоритетов у сменявших друг друга правительств в последние годы <...> Мы столкнемся с самым серьезным внешнеполитическим кризисом, который был в Дании за многие-многие поколения», - сказал министр.

Напомним, в конце прошлого года избранный президент США Дональд Трамп назвал абсолютной необходимостью для Соединенных Штатов Америки владение Гренландией и контроль над автономией.

Власти Гренландии встретили инициативу Трампа «в штыки». Так, министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что ее родина не хочет быть частью США. Вместе с тем, гренландцы, по ее словам, не хотят быть и частью Королевства Дания.

Министр допустила вариант сотрудничества с США, при котором обе стороны будут извлекать из него пользу и предложила в будущем расширять такое сотрудничество.

#арктика #сша #Трамп #Гренландия
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