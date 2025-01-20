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ХАМАС: вторая партия израильских заложников будет отпущена 25 января

Первую партию израильских заложников представители ХАМАС обменяли на палестинских заключенных 19 января.
Ян Брацкий 2025-01-20 23:47:34
© Фото: Hadi Daoud Keystone Press Agency Global Look Press

Вторая партия израильских заложников будет освобождена в обмен на выход из тюрьмы палестинских заключенных в субботу, 25 января. Об этом заявили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС.

«ХАМАС подтверждает, что второй раунд обмена пленными будет осуществлен в назначенные сроки - в субботу, 25 января», - говорится в Telegram-канале движения.

Напомним, 19 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили передачу военным ЦАХАЛ трех заложниц, освобожденных в рамках сделки с ХАМАС. Передача состоялась на площади Эс-Сарая в Газе. Сразу после возвращения на израильскую территорию заложниц отправили в госпиталь на медицинский осмотр.

Представители палестинского движения оставили троим освобожденным заложницам «подарки на память». Речь идет о пакетах с фотографиями и видами сектора Газа, а также «сертификатах об освобождении» на арабском и иврите. Тель-Авив, в свою очередь, отпустил 90 палестинских заключенных, которых в Палестине встречали салютом.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #заложники
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