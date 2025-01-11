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АР: Трамп готов применить многие указы в первый день президентства

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выступил перед сенаторами-республиканцами с амбициозным планом из 100 указов.
Ян Брацкий 2025-01-11 13:15:51
© Фото: White House via Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп планирует применить многие из своих указов в первый день работы в Белом доме. Об этом сообщает агентство Associated Press. Среди них указ об ужесточении миграции и укреплении границ.

«Трамп готовит более 100 указов для первого дня работы нового Белого дома <...> Ожидается, что многие из действий будут запущены в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что республиканец выступил перед своими однопартийцами в Сенате, где представил им план из 100 указов. Многие сенаторы ожидают, что новая администрация во главе с Дональдом Трампом отменит некоторые указы Джо Байдена.

Напомним, лидер республиканцев шел на выборы с намерением искоренить нелегальную миграцию в США. Для этого Трамп готов использовать войска и применять массовые депортации. В ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп уже вводит режим ЧС для борьбы с нелегалами и строительства стены на границе с Мексикой.

Тем временем, иностранцы в США активно готовятся к массовой депортации, которую обещал Дональд Трамп. Люди с грин-картами торопятся получить гражданство, приезжие с нестабильным правовым статусом и нелегалы торопятся подать заявление на получение убежища, что защитит их от депортации. Состоящие в отношениях с американцами торопятся жениться или выйти замуж.

#в стране и мире #сша #Трамп #мигранты #инаугурация #депортация
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