Новый американский президент Дональд Трамп вряд ли сможет быстро урегулировать украинский конфликт, заявил «Звезде» американский журналист и политолог Джон Вароли.

«Если Трамп искренне хочет разрешить украинский кризис, он должен немедленно прекратить все финансирование киевского режима. И тогда все действительно решается в 24 часа. Потому что без американской помощи киевский режим рухнет за 24 часа», - сказал он.

Журналист отметил, что вокруг Трампа много политиков-ястребов. Они будут давить на него, чтобы он показал, «кто хозяин в мире». По прогнозу политолога, переговоры продлятся полгода и будут безрезультатными.

«Потому что США никогда не пойдут на компромисс по поводу нейтралитета Украины. Они хотят захватить Украину. Этому плану уже больше 20 лет, и американские элиты просто так не откажутся от этого плана», - говорит Вароли.

Люди в США очень оптимистично настроены из-за прихода к власти Трампа - даже в традиционно продемократических штатах, рассказал журналист. Те, кто голосовал за республиканца, ждут, что он выполнит свои обещания.

И Трамп сделает все, что возможно, считает Вароли. Но ему будут мешать.

«В области внешней политики и военной политики президент - фактически диктатор. Что касается внутренних дел, то там много нюансов. Президент должен работать с конгрессом, с властями штатов. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния уже заявили, что не будут слушать Трампа, особенно по вопросам миграционной политики. Демократические штаты собираются игнорировать его указы», - отметил журналист.

Трамп будет действовать именно через президентские указы, считает политолог. А это очень сомнительный способ управления, потому что указы легко оспорить. Поэтому для более надежной реализации президентских решений нужно проводить закон через конгресс.

«Как только Трамп будет подписывать указ, демократические штаты будут отвечать судебными исками. И дела будут застревать в судах. Поэтому нечего ждать быстрых результатов», - сказал Вароли.

Кроме того, все федеральные агентства все равно остаются под контролем либералов - это и есть глубинное государство, заявил журналист. Их глав назначит Трамп, но на всех остальных уровнях сидят либералы, и они будут саботировать указания.

В Вашингтоне в полдень 20 января (в 20.00 по московскому времени) начнется инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность и приветствовал его желание восстановить прямые контакты с Москвой.

Путин подчеркнул мужество Трампа и выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по конфликту на Украине.