МО РФ показало работу лесопильного комплекса для нужд войск в зоне СВО

Минобороны России продемонстрировало работу военных инженеров группировки войск «Запад», обслуживающих мобильный лесопильный комплекс. Он позволяет обеспечивать передовые позиции брусом, обрезной доской и лесом-кругляком.

«За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что поступление этих материалов позволяет обшивать деревом блиндажи, траншеи и ходы сообщения, а также оружейные погреба.

Помимо этого, древесину используют и для оборудования подъездных путей. Из нее делают плоты и понтоны для штурмовых подразделений, которым необходимо преодолевать водные преграды.

Ранее российский сапер, который сейчас разминирует Селидово, рассказал о «мяукающих тумбочках», которые оставляют украинские боевики. Если открыть дверцу такой тумбочки, произойдет взрыв.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.