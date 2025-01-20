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МО РФ показало работу лесопильного комплекса для нужд войск в зоне СВО

Работа лесопильного комплекса группировки войск «Запад» позволяет обустраивать блиндажи, траншеи, ходы сообщения и оружейные погреба.
2025-01-20 18:35:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало работу военных инженеров группировки войск «Запад», обслуживающих мобильный лесопильный комплекс. Он позволяет обеспечивать передовые позиции брусом, обрезной доской и лесом-кругляком. 

«За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что поступление этих материалов позволяет обшивать деревом блиндажи, траншеи и ходы сообщения, а также оружейные погреба. 

Помимо этого, древесину используют и для оборудования подъездных путей. Из нее делают плоты и понтоны для штурмовых подразделений, которым необходимо преодолевать водные преграды. 

Ранее российский сапер, который сейчас разминирует Селидово, рассказал о «мяукающих тумбочках», которые оставляют украинские боевики. Если открыть дверцу такой тумбочки, произойдет взрыв.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Военные инженеры #лес #древесина #группировка запад
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