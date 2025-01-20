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Politico: из-за Трампа ЕС оказался между двумя проигрышными вариантами

Европейским странам придется выбирать между Китаем и США, и они в любом случае столкнутся с ответными шагами, пишет издание.
Владимир Рубанов 2025-01-20 16:07:18
© Фото: Us Palazzo Chigi Filippo Attili, Global Look Press

Лидеры ЕС обеспокоены торговой агрессией Дональда Трампа и зависимостью своих экономик от Китая, пишет Politico.

На Всемирном экономическом форуме в Швейцарских Альпах запланированы дискуссии на темы «Европа: поиск денег», «Обсуждение тарифов», «Как проецировать мощь Европы» и «Дипломатия в условиях беспорядка».

Лидеров тревожит, что Трамп подталкивает европейцев к выбору, в котором оба варианта окажутся проигрышными.

Если Евросоюз подчинится воле Трампа и полностью откажется от китайских товаров, это спровоцирует ответные меры со стороны Пекина и еще больше затормозит их вялую экономику. Если ЕС оставит Трампа в одиночку бороться с Китаем, то это может спровоцировать введение США пошлин на европейские товары.

Проблема в том, что даже самые приспособленные представители Европы могут не выжить, говорится в статье. Правительства стран ЕС сталкиваются как с политическими, так и с экономическими потрясениями.

Европейские государства подтачивают пустая казна, обременительная бюрократия, высокие процентные ставки и кризис стоимости жизни. Это все замедляет корпоративные инновации, которые имеют решающее значение для бизнеса, чтобы конкурировать с китайскими и американскими производителями.

Две ведущие экономики ЕС находятся в эпицентре проблемы. Франция находится в бюджетном тупике и растущем дефиците и стремительно движется к экономическому кризису. Германия столкнулась с собственным бюджетным крахом, второй год подряд фиксирует сокращение ВВП и тянет за собой весь остальной ЕС.

Германия и Франция, а также Италия и Ирландия находятся под прицелом Трампа. Он угрожает ввести пошлины на все - от автомобилей до алкоголя и фармацевтических препаратов - в ответ на их положительное сальдо в торговле с США.

Кроме того, европейские страны проводят переговоры том, как им поддерживать Украину в условиях, когда Вашингтон откажется финансировать Киев.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе следует проявить больше уверенности и объединить свои интересы.

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