Экс-канцлер ФРГ Меркель дала рекомендации по диалогу с Трампом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что избранный президент США Дональд Трамп - особенный. Об этом сообщило агентство DPA.

По ее словам, Трамп защищает «законные интересы» США, но в многостороннем сотрудничестве верит в то, что всегда есть победитель и проигравший.

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему ответить», - отметила политик.

Меркель также подчеркнула, что Европе следует проявить больше уверенности и объединить свои интересы. А Вашингтону не стоит отказываться от поиска союзников в Европе.

Напомним, что 20 января состоится инаугурация Трампа, после которой он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом.