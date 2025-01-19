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Экс-канцлер ФРГ Меркель дала рекомендации по диалогу с Трампом

По ее словам, Европе следует проявить больше уверенности и объединить свои интересы.
Глеб Владовский 2025-01-19 20:27:32
© Фото: IMAGO Christoph Hardt Globallookpress

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что избранный президент США Дональд Трамп - особенный. Об этом сообщило агентство DPA.

По ее словам, Трамп защищает «законные интересы» США, но в многостороннем сотрудничестве верит в то, что всегда есть победитель и проигравший.

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему ответить», - отметила политик.

Меркель также подчеркнула, что Европе следует проявить больше уверенности и объединить свои интересы. А Вашингтону не стоит отказываться от поиска союзников в Европе.

Напомним, что 20 января состоится инаугурация Трампа, после которой он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ангела Меркель #Европа #ФРГ
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