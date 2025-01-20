Принять неизбежное: как мир готовится к возможным переговорам Путина и Трампа

Возможные переговоры России и США - тема номер один во всех мировых СМИ. Репортеры гадают: где и когда. В последний раз Трамп и Путин встречались в 2019 году в Японии на саммите G20 - когда мир был другим. Сейчас все связи - от политических до культурных - с Америкой разорваны - не по нашей инициативе. Но впервые за долгое время голос России услышали: на прошлой неделе Трамп заявил - попытки втянуть Украину в НАТО были ошибкой, что и привело к войне. На этой неделе все ждали реакцию Москвы. Кажется, переговорный пинг-понг уже начался - пока через репортеров. Сразу два больших политика большие интервью - глава МИД Сергей Лавров и советник президента Николай Патрушев.

«Впервые из уст не только американского руководителя, но и из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы с нашей страной и в рамках ОБСЕ... Мы будем ждать конкретных инициатив. Владимир Путин многократно сказал, что готов встречаться, но пока таких предложений не было», - заявил Лавров. «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям», - заявил Патрушев.

Самое главное - Россия вновь предельно ясно обозначила свои требования на будущих переговорах, среди которых - учет обстановки на земле, заморозка конфликта нас не устроит - и Украина вне НАТО навсегда.

«Угрозы на наших западных границах, как одна из главных первых причин конфликта, должны быть ликвидированы. Это может быть сделано только в контексте более широких договоренностей. Готовы обсуждать гарантии безопасности для той страны, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии», - заявил Лавров. «Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись. Должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии», - заявил Патрушев.

Чем дольше длится конфликт - тем выше ставки. Гарантии безопасности должны быть четко прописаны - об этом не раз говорил президент Владимир Путин. Верить устным обещаниям - себе дороже, Запад слово не держит. И даже заверенные договоренности не раз оказывались ширмой - что Стамбульские, что Минские соглашения выполнять никто не собирался. Важно избежать повторения сценария, поэтому Москва будет говорить с Вашингтоном без посредников. А что Киев? Там постоянно кричат - ничего об Украине без Украины, но, парадокс, они же сами себе и запретили переговоры, никакого диалога с Москвой - этот указ там никто не отменял.

«Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Не исключено, что в наступившем году Украина прекратит свое существование», - заявил Патрушев.

Новая команда Белого дома это тоже осознает - будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц заявил - территории Украины потеряны навсегда, Киеву надо принять реальность. А Роберт Кеннеди-младший, который не раз высказывался против расширения НАТО, заявил, что все зашло слишком далеко и теперь сделка для многих будет неудобной.

«В НАТО нельзя принимать Украину, потому что русских атаковали три раза через территорию Украины. Последним был Гитлер, и он убил каждого седьмого русского. Поэтому у них законное основание для беспокойства. Не имеет значения, что вы говорите про Трампа, он – реалист, ему лучше заключить сделку, чем продолжать войну. Но и с Россией уже сейчас тяжело прийти к какому-то выгодному договору, потому что русские многое принесли в жертву», - заявил Кеннеди.

Европа в шоке от подобных речей. Байден заставил их вывернуть все карманы ради Украины и что, все зря? Старый свет все еще в стадии непринятия ветра перемен. Главные ястребы войны спешат поддерживать тлеющую жизнь в угасающей стране - премьер Британии Кир Стармер впервые спустя полгода на посту наведался в Киев, видимо, оценить труды предшественника Бориса Джонсона по срыву мирных переговоров.

Киев как обычно устроил для почетного гостя театральное шоу - возложение цветов к памятнику погибшим ВСУшникам, затем экскурсия в госпиталь к раненым, которых раздели по пояс - для пущей жалости. И, наконец, представление с якобы российским беспилотником в центре Киева. Эффект достигнут - Стармер заверил, что в будущем Украине не грозит 100 лет одиночества, еще 100 лет Британия будет рядом - с Киевом заключено соглашение о партнерстве на век.

«Ожоговое отделение больницы - мрачное напоминание о высокой цене, которую платит Украина. Мы должны помогать, потому мы подписываем партнерство между Великобританией и Украиной на 100 лет. Это долгосрочные обязательства и усиление сотрудничества в военной сфере, в науке и технологиях», - заявил Стармер.

Если речь идет про сто лет дружбы, какая разница, когда подпишут документ - неделей раньше или позже? Но Стармеру нужно было успеть до инаугурации Трампа, он хорошо понимает - неизвестно даже, что будет с Украиной через 100 дней - такой срок будущий спецпосланник США Кит Келлог обозначил для переговоров с Россией. Зеленский добавляет интриги и записывает обращение о неком секретном пункте сделки.

«Отношения между нами сейчас теснее, чем когда-либо. В соглашении есть также закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться», - заявил Зеленский.

Возможно, он так вкрадчиво намекает, что договор - полный конец Незалежности? На самом деле соглашение куда более выгодно Лондону, чем Киеву. Так Британия в своем колониальном стиле пытается застолбить место на Украине, взамен ежегодной помощи на три миллиарда фунтов - Киев будет должен по гроб жизни. Расплачиваться придется ресурсами - в столетней сделке прописано, что Британия будет заниматься добычей полезных ископаемых.

«Добыча урана, титана, лития, графита. Как вам такое? Вы знаете, кто создал Британскую империю? Ост-Индийская торговая компания, которая выкачивала ресурсы из Индии и за счет этого питала Британию. Похоже, она возрождается и тянет щупальца к нашим ресурсам. Зеленский отправляет украинцев целовать сапоги другому хозяину», - заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Выкачать ресурсы и накачать оружием - в бешенном режиме, пока еще у власти Байден, Европа торопится продлить агонию киевского режима. Министр обороны ФРГ Писториус пообещал Зеленскому 50 новых моделей самоходных гаубиц и прямо с вокзала отправил послание за океан.

«Мы отправляем сигнал США ,что мы - партнеры по НАТО в Европе - по-прежнему с Украиной. Особенно в этой напряженной ситуации», - заявил Писториус.

А вот три миллиарда евро, которых так ждал Киев, Писториус привезти не смог - они заблокированы из-за развала правительственной коалиции. Но Зеленский рад хвататься за любую соломинку поддержки - ведь Германия, как и Украина, не планирует снижать градус конфликта. Свой привет Трампу отправил и пока еще действующий канцлер Олаф Шольц.

«Я уже дважды лично общался с будущим американским президентом. Мои советники ведут обмен мнениями с его советниками Мы полагаем, что сотрудничество между Европой и США продолжится в том числе в вопросе поддержки Украины», - заявил Шольц.

Европейцев бросает то в жар то в холод, вся неделя перед инаугурацией Трампа выглядит как заочные уговоры будущего хозяина Белого дома сменить риторику в отношении украинского конфликта.

На встрече в новом формате по поддержке Украины Е5 министры обороны ФРГ, Польши, Франции, Великобритании и Италии демонстрируют - мы едины и непобедимы. Объявили, что Лондон поставит морские беспилотники, Берлин - бронетехнику, Париж - артиллерию, Варшава и то, и другое, Рим, как получится. Параллельно, подсчитывая расходы на Украину, в Европе заговорили о необходимости срочно еще больше раскошелиться на военный альянс и провели заседание военного комитета НАТО. Сейчас расходы на оборону - 2 % от ВВП стран-участниц. Рютте потребовал увеличить до 10%, иначе придется тратиться на репетиторов по русскому.

«Сейчас мы в безопасности, но не через четыре или пять лет. Так что, если вы этого не сделаете, запишитесь на курсы русского языка или поезжайте в Новую Зеландию. То, что русские производят за три месяца, мы производим за год», - заявил генсек НАТО.

Британский Telegraph будто резюмирует - НАТО опасается продвижения российских войск настолько, что готов построить вокруг Киева оборонительный кордон. На этой же неделе альянс объявил о новой бессрочной миссии «Страж Балтики». В Балтийское море хотят перебросить корабли, авиацию и дроны - размах похож на подготовку к войне. О силе НАТО в своей прощальной речи говорил и уходящий с поста Байден. Он вновь хвалил себя и свою команду. О внешней политике говорил впроброс, про Россию ничего не сказал, но мимоходом, одним предложением, записал в копилку своих заслуг несуществующие успехи на Украине.

«За рубежом мы значительно укрепили НАТО, а Украина по-прежнему свободна. Я горжусь тем, как много мы достигли все вместе», - заявил Байден.

Уходящий помощник Байдена Салливан подытоживает и во всех красках рисует, как свободной Украине стать еще свободнее и удивляется - почему Зеленский до сих пор не мобилизовал вчерашних школьников.

«Украине, в конечном счете, придется снизить призывной возраст до 18 лет. Мы четко заявили: проблему с нехваткой людей Киеву придется решить. Это острая проблема, даже если мы обеспечиваем их всеми необходимыми боеприпасами», - заявил Салливан.

Зеленский услышал последний вскрик уходящей администрации - и подписал закон о воинском учете 17-летних призывников. За неявку в военкомат - штраф. Пока просроченный пытается отловить как можно больше людей, его жена прохлаждается на шикарном горнолыжном курорте в Швейцарии и катается на «роллс-ройсе».

Схема уже отработанная: пока Зеленская отдыхает, муж скребет по европейским сусекам в поисках денег. В этот раз примчал в Польшу, на встречу с премьером Туском, вот только говорил лишь о Трампе. Что Европа одна вывезет все его «Хочу» он уже не слишком надеется.

«США - главные доноры, поддерживающие Украину в войне за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения поддержки Украины. Наши команды уже работают над местом и форматом будущей встречи с Трампом», - заявил Зеленский.

Полет фантазий Зеленского прервал Виктор Орбан и вслух сказал то, что все понимают, но пока не признают - с приходом Трампа грядут большие изменения. Какие - пока вопрос. Но он знает, как должна действовать Европа в новых реалиях.

«Самое главное для Брюсселя – адаптироваться, поскольку начинается новая эра. Прежде всего, пришло время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений», - заявил Орбан.

Санкции больнее всего ударили по самой Европе, а вот Россия выстояла. В этом убедился вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко - он прогулялся по Москве, заглянув в супермаркеты, и испытал гастрономический экстаз. Но главная цель визита - обсуждение сотрудничества, Валентина Матвиенко пригласила делегацию из Словакии на Парад Победы, между нашими странами много общего, а Данко выказал готовность Братиславы стать площадкой для переговоров России и США.

«Мы поддерживаем встречу Путина и Трампа, и я уверен, что без участия России мир не может быть сбалансирован», - заявил Данко.

В этом году Россия отмечает особую дату - 80 лет Победы. Часть списка приглашенных гостей уже известна - 19 дружественных стран, в том числе Сербия и Палестина. Но американский Newsweek выпустил статью, что 9 мая в Москву приедет некий высокий гость из США, имя которого еще рано разглашать. В сети предположили кто это может быть - там появились видео Трампа на Красной Площади - шалость искусственного интеллекта - безобидная шутка. Впрочем, всем известно, что есть в каждой шутке.