Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минпросвещения Российской Федерации установило минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год.

Согласно приказу, который распространяется на подведомственные министерству образовательные учреждения, минимальный балл за экзамен по русскому языку и обществознанию сроставит 42, по математике, физике, химии и биологии - 39, по 40 баллов для географии и литературы, для иностранного языка - 30 баллов, истории - 35, сдающие информатику должны набрать не менее 44 балов.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения России установили расписание экзаменов ЕГЭ на 2025 год. Так, досрочный период начнется 21 марта.

В этот день ученики смогут сдать географию и литературу. 25 марта пройдут испытания по русскому языку, 28 - по математике. Первого апреля выпускники смогут блеснуть знаниями по биологии, иностранному языку и письменно по физике, четвертого апреля сдают устные экзамены по иностранному языку.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Откроют его испытания по истории, химии и литературе. 27 мая в учебных аудиториях пройдет итоговое тестирование по базовой и профильной математике, 30 мая ученики сдают русский язык.

Знатоки физики и обществознания приглашаются на экзамен второго июня, на пятое запланирована сдача биологии, географии и письменного иностранного. Десятого и 11 примут экзамены по устному иностранному языку и информатике. Пересдать ЕГЭ можно будет третьего и четвертого июля.