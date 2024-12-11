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Утверждено расписание ЕГЭ на 2025 год

Основной период начнется 23 мая. Пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июля.
Владимир Рубанов 2024-12-11 16:20:47
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Рособрнадзор и Минпросвещения России установили расписание экзаменов ЕГЭ на 2025 год.

Досрочный период начнется 21 марта. В этот день можно будет сдать экзамены по географии и литературе. 25 марта пройдут испытания по русскому языку, 28 марта - по базовой и профильной математике, 1 апреля - по биологии, иностранному языку письменно и физике, 4 апреля - устные по иностранному языку.

На 8 апреля запланированы ЕГЭ по информатике и обществознанию, на 11 апреля - по истории и химии.

Основной период единых госэкзаменов стартует 23 мая, когда пройдут испытания по истории, литературе и химии. На 27 мая запланированы ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, на 30 мая - по русскому языку.

Второго июня состоятся экзамены по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и иностранному языку письменно. 10 и 11 июня школьники будут сдавать иностранный язык устно и информатику.

Пересдать ЕГЭ можно будет 3 и 4 июля. Все экзамены будут начинаться в 10.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что минимальный балл ЕГЭ по русскому повысят в следующем учебном году.

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