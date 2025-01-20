NYT: в США понимают, что РФ сохранит освобожденные территории

В администрации уходящего президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа осознают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории при заключении сделки с США по мирному урегулированию на Украине, пишет издание New York Times.

«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20% Украины», - говорится в публикации.

Так, специальный посланник по Украине в будущей администрации Трампа Кит Келлог установил срок для достижения мирного урегулирования в регионе в 100 дней. При этом в издании подчеркнули, что намерение избранного главы США встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, является «примечательным моментом». Особенно на фоне отсутствия встреч между Путиным и Байденом.

Напомним, во вторник Трамп отказался от своих предвыборных слов касательно урегулирования конфликта на Украине за 24 часа. Подобная смена риторики произошла на фоне «пересмотра подхода к Украине» в команде избранного президента.