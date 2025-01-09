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FT: команда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине

Источники издания считают, что главным аргументом в таком решении стала одержимость желанием казаться сильными.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 22:33:37
© Фото: Haiyun Jiang - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Администрация избранного президента США Дональда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times. Из материала следует, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и после инаугурации нового главы Белого дома.

«Вся команда одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — пишут в газете.

Главным аргументом в таком решении стала одержимость желанием казаться сильными. Европейские чиновники, которые пообщались с изданием, утверждают, что будущая команда Трампа боится сравнений украинского кризиса с уходом США из Афганистана, которое произошло при нынешнем президенте Джо Байдене.

Кроме того, собеседники издания утверждают, что новая администрация еще не решила, как завершить конфликт.

Ранее FT писали, что Трамп хочет принудить киевский режим к мирному соглашению с Россией без предоставления гарантий безопасности. Также в издании предположили, что урегулирование конфликта может произойти в виде крупной сделки между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

#Украина #сша #Трамп #поставки #помощь киеву #команда Трампа
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