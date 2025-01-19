Ynet: ХАМАС задержал передачу Израилю списка заложников

В Израиле сообщили, что представители радикального палестинского движения ХАМАС задерживают список заложников. По информации портала Ynet, это связано с техническими причинами.

Журналисты привели слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сказавшего, что власти работают над возвращением всех похищенных людей, пообещав, что всех их вернут, а Израиль достигнет своих целей. Кроме того, он предупредил, что Тель-Авив вернется к боевым действиям, если будет вынужден сделать это.

«Если нам придется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой силой. <...> Хамас задерживает передачу имен похищенных, освобождение которых запланировано на завтра», - уточнило израильское СМИ.

Напомним, во время голосования кабинета министров Израиля 24 из них одобрили заключение сделки с ХАМАС.

Согласно достигнутым договоренностям при посредничестве Катара, Египта и США, в Израиль вернутся 33 заложника, а власти еврейского государства прекращают вести огонь в секторе Газа. Этот договор вступил в силу 19 января.