Al Jazeera: ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников

Члены палестинского движения ХАМАС готовы освободить 33 израильских заложников в рамках первого этапа сделки по прекращению огня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - приводит слова собеседника телеканал.

Напомним, что ХАМАС получили от израильской стороны проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Согласно проекту, прекратить боевые действия предлагается на срок от 42 до 60 дней, освободить из плена палестинцев женщин всех возрастов и мужчин старше 50 лет, а также заложников в тяжелом состоянии здоровья.