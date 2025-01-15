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Al Jazeera: ХАМАС готов освободить 33 израильских заложников

Их освободят в рамках первого этапа сделки по прекращения огня.
Глеб Владовский 2025-01-15 20:31:36
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Члены палестинского движения ХАМАС готовы освободить 33 израильских заложников в рамках первого этапа сделки по прекращению огня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - приводит слова собеседника телеканал.

Напомним, что ХАМАС получили от израильской стороны проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Согласно проекту, прекратить боевые действия предлагается на срок от 42 до 60 дней, освободить из плена палестинцев женщин всех возрастов и мужчин старше 50 лет, а также заложников в тяжелом состоянии здоровья.

#в стране и мире #Израиль #ХАМАС #заложники #обмен
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