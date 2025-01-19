МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Газу прибыли первые после заключения перемирия грузовики с гумпомощью

Всемирная продовольственная программа ООН намерена каждый день отправлять в сектор Газа не менее 150 грузовиков.
Игнат Далакян 2025-01-19 21:57:07
© Фото: Ahmed Gomaa XinHua Globallookpress

В сектор Газа прибыли первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.

«ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия», - говорится в сообщении организации.

Там заявили о намерении использовать все пункты пересечения границы анклава для доставки продуктов. Отмечается, что к людям на юге Газы прибудут грузовики из Египта, а на север доставят машины из Иордании и Израиля.

Также в ВПП сообщили, что продовольствие, которое заранее было размещено вдоль границ сектора Газа, будет достаточно, чтобы прокормить в течение месяца более миллиона человек. В организации добавили, что еще миллиону жителей помогут запасы продуктов, подготовленные БАПОР.

Напомним, прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. Израиль получил список освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что троих заложниц уже передали израильской стороне. По прибытии на территорию еврейского государства их ожидает медицинский осмотр.

#в стране и мире #сектор Газа #перемирие #гуманитарная помощь #грузовики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 