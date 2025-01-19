В Газу прибыли первые после заключения перемирия грузовики с гумпомощью

В сектор Газа прибыли первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.

«ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия», - говорится в сообщении организации.

Там заявили о намерении использовать все пункты пересечения границы анклава для доставки продуктов. Отмечается, что к людям на юге Газы прибудут грузовики из Египта, а на север доставят машины из Иордании и Израиля.

Также в ВПП сообщили, что продовольствие, которое заранее было размещено вдоль границ сектора Газа, будет достаточно, чтобы прокормить в течение месяца более миллиона человек. В организации добавили, что еще миллиону жителей помогут запасы продуктов, подготовленные БАПОР.

Напомним, прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. Израиль получил список освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что троих заложниц уже передали израильской стороне. По прибытии на территорию еврейского государства их ожидает медицинский осмотр.