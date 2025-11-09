В Газе пропали интернет и мобильная связь. Об этом сообщает портал Quds.

«Отключение интернета и мобильной связи в городе Газа», - говорится в сообщении.

Причины отсутствия связи пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о том, что США предложили план восстановления Газы, который учитывает работы только в подконтрольных Израилю районах. Арабские страны отказались участвовать в этом проекте.

Четвертого марта этого года Лига арабских государств единогласно приняла план восстановления сектора Газа и подтвердили право палестинцев на создание государства. С идеей выступил Египет, но раньше него свой проект реконструкции предлагали США.