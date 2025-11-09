МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Арабские страны отказались восстанавливать сектор Газа по плану США

Арабские страны не намерены вкладываться в восстановления сектора Газа, если это коснется только подконтрольных Израилю районов.
Марина Крижановская 2025-11-09 00:06:55
© Фото: Belal Abu Amer, Keystone Press Agency, Globallookpress

Арабские страны не намерены спонсировать строительство и восстановление сектора Газа на базе предложения США - так называемой Новой Газы. Предполагается, что работами будет охвачена контролируемая Израилем часть палестинского анклава. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Арабский собеседник газеты заявил, что решение участвовать в таком восстановлении было бы «катастрофическим», и ни одна страна арабского мира на это денег не даст.

«Это выглядело бы катастрофически. Это выглядело бы так, будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев. Мы не хотим, чтобы сектор Газа превратился в нечто среднее между войной и миром, и где нынешняя ситуация становится статус-кво», - приводит издание слова анонимного дипломата из арабской страны.

Также арабский мир уверен, что выделяемые средства не коснутся тех районов, где контроль над ними осуществляет радикальная группировка ХАМАС. У этих стран есть опасения, что усилия по восстановлению Рафаха на юге сектора Газа вызовет миграцию палестинцев в Египет.

Четвертого марта этого года Лига арабских государств единогласно приняла план восстановления сектора Газа и подтвердили право палестинцев на создание государства. С идеей выступил Египет, но раньше него свой проект реконструкции предлагали США.

Египет считает важным сохранение палестинского народа на своих землях, что приветствовало ХАМАС. Также предполагалось вложение в анклав размере 53 миллиардов долларов.

