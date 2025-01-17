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Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Иранский лидер прибыл с официальным визитом в Россию. Ожидается, что лидеры обоих государств обсудят перспективы расширения сотрудничества.
Глеб Владовский 2025-01-17 15:05:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Встреча глав государств состоялась в Кремлевском дворце.

Российский лидер подчеркнул, что визит Пезешкиана имеет особое значение, поскольку после переговоров обе стороны подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Это важно потому, что это придаст нам дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет и в дальнейшем способствовать развитию торгово-экономических связей», - заявил Путин.

Напомним, что 17 января Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается, что в ходе двусторонней встречи лидеры обоих государств обсудят дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

#Россия #Иран #Владимир Путин #переговоры #встреча #Масуд Пезешкиан
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