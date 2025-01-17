Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Встреча глав государств состоялась в Кремлевском дворце.

Российский лидер подчеркнул, что визит Пезешкиана имеет особое значение, поскольку после переговоров обе стороны подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Это важно потому, что это придаст нам дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет и в дальнейшем способствовать развитию торгово-экономических связей», - заявил Путин.

Напомним, что 17 января Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается, что в ходе двусторонней встречи лидеры обоих государств обсудят дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.