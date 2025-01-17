Обнародованы положения о безопасности договора между РФ и Ираном

Опубликован подписанный между Россией и Ираном договор об укреплении сотрудничества в сфере безопасности. Содержание документа обнародовано на официальном сайте Кремля.

Соглашение поделено на 47 статей, каждая из которых посвящена разным направлениям взаимодействия двух стран. Стороны договорились об углублении отношений в сферах, представляющих взаимный интерес на основе, в том числе, суверенного равенства и территориальной целостности.

Согласно пункту 3 статьи 3, если одна из сторон подвергнется агрессии, вторая не должна помогать агрессору. Вместо этого она будет содействовать урегулированию возникший разногласий на основе устава ООН и других норм международного права.

Напомним, что прибывший в Россию с официальным визитом президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал вместе с российским лидером Владимиром Путиным соглашение сразу после переговоров.