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Обнародованы положения о безопасности договора между РФ и Ираном

Согласно третьей статье договора, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна помогать агрессору.
Глеб Владовский 2025-01-17 18:21:36
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Опубликован подписанный между Россией и Ираном договор об укреплении сотрудничества в сфере безопасности. Содержание документа обнародовано на официальном сайте Кремля.

Соглашение поделено на 47 статей, каждая из которых посвящена разным направлениям взаимодействия двух стран. Стороны договорились об углублении отношений в сферах, представляющих взаимный интерес на основе, в том числе, суверенного равенства и территориальной целостности.

Согласно пункту 3 статьи 3, если одна из сторон подвергнется агрессии, вторая не должна помогать агрессору. Вместо этого она будет содействовать урегулированию возникший разногласий на основе устава ООН и других норм международного права.

Напомним, что прибывший в Россию с официальным визитом президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал вместе с российским лидером Владимиром Путиным соглашение сразу после переговоров.

#Россия #Иран #Владимир Путин #договор о безопасности #Масуд Пезешкиан
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