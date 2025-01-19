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Al Jazeera: ХАМАС освободил трех израильских заложниц

Передача заложниц состояла на площади Эс-Сарая в городе Газа.
Игнат Далакян 2025-01-19 18:11:00
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех заложниц. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, передача заложниц состоялась в городе Газа на площади Эс-Сарая. Отмечается, что МККК проинформировал Израиль, что «состояние трех заложниц хорошее».

Ранее в 12:15 по московскому времени вступило в силу прекращение огня в секторе Газа. Это произошло после того, как Тель-Авив получил от палестинского движения ХАМАС список освобождаемых заложников.

Риски срыва соглашения между Израилем и ХАМАС оценил политолог Леонид Савин. Он отметил, что израильская сторона регулярно показывала себя как не выполняющая обязательства.

Напомним, договор о прекращении огня в секторе Газа будет действовать 42 дни. Израиль и ХАМАС достигли соглашения при посредничестве Катара, Египта и США, включая относительно возвращения заложников.

#Израиль #перемирие #ХАМАС #передача #заложницы
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