Al Jazeera: ХАМАС освободил трех израильских заложниц

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех заложниц. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, передача заложниц состоялась в городе Газа на площади Эс-Сарая. Отмечается, что МККК проинформировал Израиль, что «состояние трех заложниц хорошее».

Ранее в 12:15 по московскому времени вступило в силу прекращение огня в секторе Газа. Это произошло после того, как Тель-Авив получил от палестинского движения ХАМАС список освобождаемых заложников.

Риски срыва соглашения между Израилем и ХАМАС оценил политолог Леонид Савин. Он отметил, что израильская сторона регулярно показывала себя как не выполняющая обязательства.

Напомним, договор о прекращении огня в секторе Газа будет действовать 42 дни. Израиль и ХАМАС достигли соглашения при посредничестве Катара, Египта и США, включая относительно возвращения заложников.